كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة ومشروعات "مارينا"، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وفي مستهل الاجتماع أكد وزير الإسكان، أن قطاع الساحل الشمالي الغربي من أهم القطاعات التنموية ويحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية نظرًا لأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في تلك المنطقة التي تشمل العديد من الفرص الواعدة، بما يتطلب من القائمين على تلك المشروعات ببذل مجهود كبير لتنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات لتحقيق المستهدف من تنفيذها وهي تعظيم الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الموجودة بتلك المنطقة.

ووجه الوزير خلال الاجتماع، بأهمية المتابعة المكثفة لكافه الأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة ودفع معدلات الأداء، وخصوصا مشروعات الإسكان والمشروعات الخدمية والالتزام بالمستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، بجانب العمل على تعظيم الاستفادة من الفرص والمساحات غير المستغلة بقرى مارينا، واستمرار خطط التطوير الشاملة ورفع الكفاءة مع المتابعة الدورية لكل المشروعات والدفع بمعدلات الأداء.

كما أكد المهندس شريف الشربيني متابعته الشخصية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة ومارينا وقطاع الساحل الشمالي الغربي بالكامل، موجها كل المسؤولين في هذا النطاق بإعداد تقارير دورية والعرض عليه شخصيًا، مشددًا على أن تتضمن التقارير موقف التسليمات الخاصة بالوحدات السكنية لحاجزيها، وأيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بعدد من المشروعات ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية"مرحلة أولى" – وموقف تنفيذ الأبراج الشاطئية "مرحلة ثانية" – عمارات الداون تاون – أبراج الداون تاون - سكن لكل المصريين - وغيرها) بجانب متابعة الموقف التنفيذي للمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، موجها بتسليم الحاجزين وفقا للمواعيد المقررة والانتهاء من الأعمال المتبقية بعدد من المشروعات وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروعات القرى السياحية، والتي تشمل مارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، وخطة تسليم الوحدات، وموقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، بجانب متابعة موقف تنفيذ مشروع البحيرة بـ"نيو مارينا" وبه نفق مائي وبحيرة ومحطات مضخات وخطوط مواسير، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا، ومشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والمشروعات الجاري طرحها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وخطة التشغيل الخاصة بمارينا، حيث وجه وزير الإسكان بوضع جداول زمنية لكافة المشروعات والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، والاهتمام بأعمال الصيانات والنظافة والمرافق والمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.