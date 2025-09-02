100 ألف مقدم.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتميز

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز، حيث يوجد 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

ويتم الحجز في أراضي مشروع "مسكن" يوم 14 سبتمبر ولمدة شهرين.

وجاءت الأسعار والأماكن على النحو التالي:

مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع المدن.

مدينة أخميم الجديدة: سجل سعر المتر 2095 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 397 مترًا إلى 989 ألف جنيه.

مدينة الصالحية الجديدة: سجل سعر المتر 5070 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 486 مترًا إلى 2 مليون و363 ألف جنيه.

مدينة الفشن الجديدة: سجل سعر المتر 1970 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 485 مترًا إلى 964 ألف جنيه.

مدينة الفيوم الجديدة: سجل سعر المتر 3290 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 670 مترًا إلى 2 مليون و601 ألف جنيه.

مدينة المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 5920 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 314 مترًا إلى 3 ملايين و685 ألف جنيه.

مدينة بدر: سجل سعر المتر 5540 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 608 مترًا إلى 3 ملايين و878 ألف جنيه.

مدينة طيبة الجديدة: سجل سعر المتر 2765 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 588 مترًا إلى مليون و755 ألف جنيه.

مدينة قنا الجديدة: سجل سعر المتر 5075 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 360 مترًا إلى مليون و954 ألف جنيه.

مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط: سجل سعر المتر 3940 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 523 مترًا إلى 2 مليون و274 ألف جنيه.



