كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح كراسات شروط ل 2333 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس "مسكن".

ويبدأ حجز الأراضي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر ولمدة شهرين تنتهي في 13 نوفمبر 2025 المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg/ .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي:

- ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة.

- ۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

- ١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة.

كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

