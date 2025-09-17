كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة "منصات للتطوير العقاري"، إن السوق العقارية المصرية تتميز بوجود طلب قوي ومستمر رغم التباطؤ الحالي في حركة البيع، موضحًا أن الزيادة السكانية الكبيرة تخلق احتياجًا سنويًّا يتراوح بين 300 و400 ألف وحدة سكنية.

وأوضح مسعود أن ما تمر به السوق حاليًّا يُعد مرحلة تصحيح طبيعية لا تعني ضعفًا في القطاع؛ بل فرصة لإعادة التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية مطالبة بالتكيف مع التغيرات الجديدة في سلوك المستهلك، سواء من حيث تقليل المساحات واستغلالها بشكل أكثر كفاءة أو تنوع المنتاجات العقارية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "منصات للتطوير العقاري" إلى أن السوق تشهد إقبالًا متزايدًا على الوحدات الصغيرة مثل الاستوديوهات بمساحات من 45 إلى 50 مترًا، وهو ما لم يكن متوقعًا في السابق، معتبرًا أن الموقع الجيد والمساحة القابلة للبيع أصبحا عاملَين حاسمَين لنجاح أي مشروع، بعيدًا عن الوحدات الكبيرة التي تتجاوز 300 متر.

ونصح مسعود الراغبين في الاستثمار العقاري بأهمية دراسة السوق بدقة قبل الشراء أو الدخول في أي مشروع؛ لضمان تحقيق عوائد آمنة ومجدية في ظل التغيرات الحالية.

وأشار إلى أن إن الشركة تدرس التواجد في منطقة غرب القاهرة والحصول على أراضي في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف مبيعات سنوية لا تقل عن 6 مليارات جنيه.

وأكد أن الشركة وصلت بمحفظتها الاستثمارية لما يتراوح بين 40 إلى 50 مليار جنيه تتضمن تطوير وإدارة أكثر من 160 مشروع.

