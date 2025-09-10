صور.. افتتاح محطة رفع صرف صحي بقرية البقلي في الشرقية

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة رفع الصرف الصحي بقرية البقلي التابعة لمركز الزقازيق، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع الوزير والمحافظ، إلى شرح حول مكونات المحطة التي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة 1500 م³/ يوم على مساحة 400 متر مربع، لخدمة نحو 3500 نسمة بقرى البقلي والمشهدي وخلوة.

ويتضمن المشروع شبكة انحدار بطول 4.5 كم، وخط طرد بطول 3.25 كم بقطر 200 مم، إضافة إلى مباني الأمن والمولد وخزان الوقود والمخزن وعنبر التشغيل والبيارة ومحولات الكهرباء.

جاء الافتتاح بحضور مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

