الإسكان: 8 آلاف وحدة جديدة ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" التي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي لتلبية تطلعاتهم في تملّك وحدات سكنية واستثمارية في مصر.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، إن الطرح الجديد يشمل أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية موزعة على مختلف المدن الجديدة والمحافظات، بهدف توفير خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات الجاليات المصرية.

وأضاف خطاب أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المصريين بالخارج، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى بطرح 1380 وحدة سكنية في 14 مدينة جديدة.

وتابع متحدث الإسكان، أن هذا الإقبال شجّع الوزارة على توسيع نطاق المبادرة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة E-Finance لضمان سرعة وشفافية التحويلات المالية.

وأكد خطاب أن الطرح الجديد يشمل مشروعات إسكان متنوعة، تتراوح بين الإسكان المتوسط والفاخر، مثل مشروعات "ديارنا" في القاهرة الجديدة والعلمين والمنيا الجديدة، و"سكن مصر" في العلمين الجديدة والمنصورة وأكتوبر الجديدة، إلى جانب مشروعات "جنة" في دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، و"بالم تاورز" بحدائق أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العبور الجديدة. وأشار إلى أن الحجز سيبدأ من 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

وأوضح خطاب أن الوزارة اعتمدت نظامًا إلكترونيًا متطورًا يتيح للمتقدمين الاطلاع على كراسة الشروط، الأسعار، والمواقع الجغرافية للوحدات بسهولة، مؤكدًا أن جميع المعاملات المالية ستتم بالتحويل الإلكتروني بالدولار لضمان الشفافية.

وأضاف أن قيمة جدية الحجز تم تحديدها بـ5000 دولار فقط، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المصريين بالخارج، استجابةً لمطالبهم بتيسير إجراءات الحجز وتخفيض المقدمات.