باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه

*إعلان تحريري:

أعلنت شركة ÈLM للتطوير العقاري عن إطلاق أولى مشروعاتها السكنية «ÈLM Tree» في موقع استراتيجي بالمنطقة الشمالية من مدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه. ويأتي المشروع كخطوة محورية في مسيرة الشركة نحو تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الراحة والطبيعة وقيمة الاستثمار، لتلبية احتياجات السوق المصري.

يمتد المشروع على مساحة 58 فدانًا، خصص منها 32 فدانًا للوحدات السكنية منخفضة الكثافة التي تضم شققًا ودوبلكسات وسط مساحات خضراء واسعة، ما يوفر بيئة هادئة ومثالية للسكان. ويتميز المشروع بواجهة رئيسية تمتد على محور البوليفارد بعرض 1,323 متر، فضلًا عن قربه من أبرز المراكز الخدمية والترفيهية، مما يجمع بين الخصوصية وسهولة الوصول.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة ÈLM للتطوير العقاري: "يمثل مشروع ÈLM Tree فرصة استثنائية تجمع بين السكن الراقي والاستثمار الآمن، بفضل الدمج المتقن بين المساحات الخضراء التي تغطي أكثر من 80% من إجمالي المساحة، وإطلالات جميع المباني على أكبر park خاصة في المنطقة بمساحة 7 أفدنة. وأضاف: "يتمتع المشروع بموقع استراتيجي يعد من أميز المواقع في 6 أكتوبر، حيث يقع في قلب منطقة نابضة بالحياة تحيط بها مشروعات لكبار المطورين، وبالقرب من أهم المراكز الخدمية والترفيهية، ما يجعله وجهة مثالية للشباب والعائلات الباحثين عن أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة والراحة والقيمة الاستثمارية العالية."

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب: "يشكل إطلاق مشروع ÈLM Tree نقطة تحول استراتيجية لشركتنا في السوق المصري، حيث نلتزم بتقديم مشروعات تجمع بين جودة حياة استثنائية بأسعار تنافسية. اخترنا موقعًا مميزًا وتصميمات عالمية وخدمات متكاملة، ليصبح المشروع معيارًا جديدًا للحياة الراقية التي تلبي تطلعات شرائح واسعة من العملاء."

يتميّز مشروع ÈLM Tree بتصميم معماري ينسجم مع الطبيعة، حيث تمتد الـ Park على مساحة 30,000 متر مربع، وتم توزيع المباني بعناية لتتمتع كل وحدة بإطلالات مباشرة على المساحات الخضراء. كما صُممت التراسات الواسعة لتعزيز الترابط مع المشهد الخارجي مع الحفاظ على خصوصية المعيشة.

أما التصميم المعماري، فهو نتاج شراكة بين مكتب التصميم الفرنسي "Architecturestudio" والمكتب المصري "ACE" بخبرة عريقة، لتقديم تجربة معيشية فريدة تمزج بين الأناقة العالمية واللمسات المحلية. ويضم المشروع ناديًا اجتماعيًا فاخرًا (Club House) على مساحة 10,000 متر مخصص للعائلات، مجهز بحمام سباحة، ملاعب بادل وكرة قدم، ومنطقة ألعاب للأطفال، ليكون مركزًا للأنشطة بالمنطقة. ومع الأسعار التنافسية التي يقدمها، يصبح المشروع فرصة لا تتكرر تجمع بين جودة الحياة العالية والمردود الاستثماري القوي.

الجدير بالذكر أن شركة ÈLM للتطوير العقاري تأسست عام 2024 كمطور عقاري مصري متخصص في تصميم وبناء الوجهات السكنية والتجارية ومشروعات متعددة الاستخدامات. ويُعتبر مشروع "ÈLM Tree" نقطة الانطلاق الحقيقية للشركة في السوق المصري، حيث تقدم مجتمعًا عمرانياً متكاملاً يعكس طموحاتها في تقديم مشروعات ذات بصمة مميزة ومردود مجتمعي واقتصادي ملموس، مستندة إلى مبادئ النمو والاستدامة والتواصل، والتزام راسخ بإعادة تعريف مفاهيم الحياة العصرية من خلال تصميم مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل، مع تطلعها للتوسع في السوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط.