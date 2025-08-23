وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل

كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشروعَ إحلال وتجديد كوبري روميل بمحافظة مطروح، الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة؛ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وقال بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزير الإسكان ومحافظ مطروح، تجوَّلَا بموقع المشروع، واستمعا إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها بالكوبري بطول ۲۸ مترًا وعرض ١٦ مترًا، والذي يربط شمال مدينة مطروح بمنطقة اللسان شمال خليج علم الروم، ويتمثل الهدف من عملية الإحلال والتجديد في تحسين السلامة الإنشائية للكوبري، وتصميمه بحيث يمتد العمر الإنشائي للكوبري وزيادة القدرة الاستيعابية للحركة المرورية على الكوبري بما يساعد على إمكانية زيادة التنمية في هذه المنطقة.

وتم تصميم الكوبري الجديد بحيث يكون 4 حارات مرورية؛ حارتان في كل اتجاه، لتصبح القدرة الاستيعابية القصوى للحركة المرورية ١٥٠٠ مركبة لكل حارة، بما يعادل أضعاف القدرة، كما تشمل الأعمال تطوير المنطقة المحيطة، والتي تحتوي على ممرات وزراعات وأماكن للتنزه.

ووجه المهندس شريف الشربيني بضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، والالتزام بالمدة الزمنية الموضوعة للمشروع.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقًا لقانون الرياضة الجديد؟

أحكام نهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية