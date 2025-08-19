وزير الإسكان: تكثيف العمل بمشروعات الطرق ووحدات "ديارنا" بدمياط

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تكثيف العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق، ودعم البنية الأساسية بمدينة دمياط الجديدة، بجانب الإسراع في تنفيذ مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الاستثمار.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير لسير العمل في عدد من المشروعات بمدينة دمياط الجديدة، من خلال نتائج الجولات التفقدية والتقارير الفنية.

وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسؤولو الجهاز، أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الساحلي الغربي، للتأكد من الالتزام بالمواصفات وجودة التنفيذ والاختبارات اللازمة، بالتنسيق بين جهاز الإشراف واستشاري المشروع.

كما تفقد رئيس الجهاز رصف الطرق بالمجاورة 32 بالحى السادس، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع المشروعات الخدمية، ومؤكدًا استمرار أعمال الزراعة وتجميل الجزر والميادين ومداخل المدينة.

وشملت الجولات متابعة تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة منطقة "بارك دمياط"، وإنشاء موزعين جديدين مع توسعة وتدعيم الموزعات القائمة بكابلات بنظام التغذية النمطية، بجانب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" جنوب الحي الأول، والتي تضم 33 عمارة.

كما وجه رئيس الجهاز باستمرار أعمال الردم والتسوية لقطع الأراضي الشاغرة للحفاظ على المظهر الحضاري، مع رفع معدلات النظافة والزراعة وسرعة رد الشيء لأصله بمحاور الطرق.

وفي السياق ذاته، تفقد مسؤولو الجهاز أعمال تطوير وتوسعة الطريق بمنطقة كمين الإسعاف غرب المدينة، دعمًا للجهات الخدمية المختلفة.

كما شملت الجولة الأحياء السكنية الأول والرابع والخامس، حيث تم التأكيد على زيادة معدلات النظافة والزراعة، والتصدي للتعديات خارج خطوط التنظيم حفاظًا على جودة الخدمات.

وتابع مسؤولو الجهاز كذلك أعمال التطوير في الشواطئ الخاصة والعامة، استعدادًا لموسم الصيف، بما يضمن توفير الخدمات لرواد المصيف وجذب المصطافين. كما تم التأكيد على استمرار أعمال النظافة العامة بمنطقة الكورنيش والشاطئ على مدار الساعة، مع تدعيم المزروعات والأشجار لتحسين الصورة الجمالية والتنموية.