وزير الإسكان يتفقد مشروعي M8 وبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، وتبلغ مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو 820 ألف متر مربع، كما تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدًا ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر للمتابعة على الأرض، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت وفقًا للبرنامج الزمني للمشروع.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات