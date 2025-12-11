ضبط 10 متهمين بتوزيع رشاوى انتخابية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عدداً من الأشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعائية قبل توزيعها بمحيط اللجان الانتخابية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بدائرة مركز شرطة المنيا من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي دائرة مركز ديرمواس، تم ضبط سيدتين وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح مرشح.

ونجحت كذلك أجهزة الأمن بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص في ضبط 3 أشخاص وسيدة بمحيط الدائرة ، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين وضبط شخص آخر بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين.

تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.