بين قصف منزله وتأهل فلسطين.. محمد صالح لاعب الفدائي خلال عامين

وسط أجواءِ الاحتفال بتأهل منتخب فلسطين إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد التعادل مع سوريا، لم ينسَ محمد صالح لاعب الفدائي عائلته، التي لا تزال تعاني من آثار الحرب التي قام بها الكيان الصهيوني على غزة، منذ أكتوبر 2023.

وقال محمد صالح في تصريح صحفي عقب مباراة فلسطين وسوريا: "الحرب ما زالت قائمة، وعائلتي لا تزال في غزة".

وقارن صالح بين بطولة كأس آسيا التي أُقيمت قبل عامين، بالتزامن مع بداية الحرب، حينما خرج معتذرًا لأطفال غزة، بعدما خسر منتخب فلسطين من إيران، قائلًا: "هذه الفرحة لأهلنا في غزة، ولأرواح زملائنا الشهداء".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، تعرض منزل محمد صالح في حي الرمال للقصف من الكيان الصهيوني، وانتقلت والدته وشقيقه الأصغر إلى الدوحة للعيش معه، بينما بقي والده وشقيقه الأكبر في غزة.

ويلعب محمد صالح في صفوف الريان القطري، بينما شارك في بطولة كأس آسيا وهو من دون نادٍ.

