أسقف الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في انتخابات النواب

كتب : محمد الباريسي

04:10 م 11/12/2025
أدلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، اليوم الخميس، بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025 فى لجنته الانتخابية بمدرسة الأمل بمدينة الخارجة

و عقب الإدلاء بصوته أعرب نيافته أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجبا وطنيا يجب على الجميع المشاركة الإيجابية فيها

وأوضح نيافته ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و كل أولادها عبر التاريخ كانت ولازالت وستبقى كنيسة وطنية لها تواجد دائم و دور كبير والمساهمة فيما هو لصالح وطننا الغالى مصر .

من جانبه اكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن غرفة العمليات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع الانتخابات على مدار الساعة، لضمان انتظام عملية التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، مع التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية للتدخل الفوري عند وجود أي معوقات.

وأشار الزملوط، إلى توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، بما في ذلك مصادر كهرباء بديلة وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، لضمان تيسير العملية الانتخابية، حيث تم فرض طوق أمني حول اللجان، مع تعزيزات وتمركزات لضمان سهولة الوصول إليها وتأمين سير الانتخابات.

يشار إلى أن دائرة الخارجة مخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 6 مرشحين بينهم مرشح حزبي واحد من حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى 5 مستقلين، بينما دائرة الداخلة المخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 22 مرشحا بينهم 4 مرشحين حزبيين و18 مرشحا مستقلا من مختلف التيارات والأحزاب.

