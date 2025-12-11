القصة الكاملة لواقعة ضرب معلم داخل مدرسة بالإسماعيلية -فيديو

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة صادمة داخل أسوار مدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية، بعدما اقتحم أحد الأشخاص المدرسة واعتدى على معلم داخل مكتبه مستخدمًا «مقصًا»، ما تسبب له في إصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى.

وفقًا لمصادر تعليمية بالإسماعيلية، بدأت الأحداث عندما منعت إدارة المدرسة إحدى الطالبات من دخول الحصة بسبب اصطحابها هاتفًا محمولًا، وهو ما أثار غضب شقيقها الذي حضر إلى المدرسة صباحًا مدعيًا أنه ولي أمرها. وفور دخوله، تعامل الشخص بشكل عدائي مع العاملين، واعتدى لفظيًا على الأخصائية الاجتماعية ومشرفة المدرسة، مدعيًا أنه «فوق القانون»، قبل أن يغادر المكان.

لكن لم تمر دقائق حتى عاد مجددًا وبرفقته والدته، واتجه مباشرة إلى مكتب وكيلة المدرسة، حيث بدأ في توجيه التهديدات والوعيد لأعضاء هيئة التدريس. وعندما حاول أحد المدرسين تهدئته ومطالبته بضبط النفس، تطورت المشادة إلى اشتباك، تدخل على إثره عدد من المعلمين للفصل بين الأطراف.

وخلال محاولة فض الاشتباك، باغت الشخص المعلم أحمد حسن عبدالعزيز – في العقد الخامس من العمر – بضربة بمقص حديدي كان بحوزته، مُحدثًا به إصابات خطيرة. وأكدت مصادر طبية بالإسماعيلية أن الاعتداء أسفر عن «شرخ في الجمجمة» و«جرح قطعي عميق في الجبهة»، إضافة إلى كدمات متعددة.

وجرى بإبلاغ الإسعاف، ونُقل المعلم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، بينما سيطرت حالة من الذعر والصدمة على العاملين والطالبات داخل المدرسة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باقتحام شخص للمبنى المدرسي والاعتداء على معلم بآلة حادة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أبوصوير إلى الموقع، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي تبين أنه يدعى «خالد. ا. ع»، وتم تحرير المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وسط تشديدات أمنية وانتظار تقارير المستشفى الرسمية بشأن حالة المجني عليه.

من جهته، أصدر اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بيانًا رسميًا أدان خلاله واقعة الاعتداء، مؤكدًا أن ما حدث يمثل اعتداءً صارخًا على قيم المجتمع وكرامة المعلمين، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهم كما تابع المحافظ تطورات الموقف الصحي للمعلم المصاب، مشددًا على ضرورة توفير كل أشكال الدعم له.

وفي السياق ذاته، تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية حالة المدرس لحظة بلحظة، وكلف علاء عنان، مدير الإدارة التعليمية، بالتواجد بالمستشفى حتى استقرار حالته الصحية.

وأكد موسى أن الواقعة لا تعكس سوى سلوك فردي مرفوض ومخالف للقانون وللآداب العامة، وأن التحقيقات جارية بعد ضبط الجاني.