وزير الإسكان يستعرض موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، والمحافظات، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بحضور مسئولي الوزارة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية المياه، وروافع ومحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، على مستوى المدن الجديدة، كما تابع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية مياه الشرب وروافع ومحطات الصرف الصحي والتي تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارتها من خلال 17 شركة تابعة بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالعمل على تأمين التغذية الكهربائية لكافة المحطات سواء مياه شرب أو صرف صحي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أهمية وجود مولدات تعمل في حالة الطوارئ، كما وجه بإعداد بيان مفصل بكافة المحطات موضح به موقف التغذية الكهربائية الخاص بها وكافة الاحتياجات اللازمة بالمحطات لتأمين استمرار التغذية الكهربائية واحتياجات كل محطة من المولدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أننا نستهدف أفضل كفاءة تشغيلية لكافة عناصر منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة المحطات وتأمين كافة احتياجاتها.

