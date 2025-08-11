العلمين الجديدة تستضيف ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط" 22 أغسطس

كتب- محمد عبدالناصر:

تستضيف مدينة العلمين الجديدة فعاليات ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط"، والمقرر انعقاده لأول مرة خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس 2025 داخل نورث سكوير مول.

يأتي هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة TH جروب، وبتنظيم شركة كاونسل ماسترز عن شراكتها كمنظم رئيسي ل

ويعد ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط" منصة استراتيجية تجمع كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين من مصر والمنطقة العربية، بهدف تعزيز مكانة العقار المصري كمنتج قابل للتصدير، ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يرسخ دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وإبراز موقع مدينة العلمين الجديدة كنموذج استثمار عالمي.

وتساهم شركة كاونسل ماسترز، بصفتها الشريك المنظم للملتقى مع وزارة الإسكان وشركة TH جروب، في توفير منصات حوارية وجلسات متخصصة وفرص تواصل مباشرة بين المطورين المحليين والمستثمرين الدوليين، إلى جانب المساهمة في صياغة أجندة الملتقى لضمان مشاركة نوعية من مختلف القطاعات الاستثمارية.

ويركز الملتقى على دعم توجه الدولة نحو تسويق مصر كوجهة إقليمية متميزة للاستثمار العقاري والسياحي والتجاري، وتعزيز مفهوم السياحة العقارية وربطها بالتنمية العمرانية المستدامة، إضافة إلى استعراض قصص نجاح من مدينة العلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع، وإطلاق مبادرات للترويج للعقار المصري في الأسواق العالمية.

ويُقام ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط"، في نورث سكوير مول، الذي تديره شركة كاونسل ماسترز، ليواصل تحقيق نجاحات متتالية كأحد أبرز الوجهات الترفيهية في الساحل الشمالي، مستقطبًا الزوار المحليين والدوليين، ومجسدًا نموذجًا للاستثمار المتكامل الذي يواكب رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية.

يمتد نورث سكوير مول على مساحة إيجارية إجمالية تبلغ 86 ألف متر مربع، ويحتضن أكثر من 200 وحدة تجارية تضم نخبة من العلامات المحلية والعالمية، إلى جانب مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق، ويتميز المول بامتلاكه شاطئًا خاصًا على البحر المتوسط بمساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع، فضلًا عن موقف سيارات واسع يتسع لأكثر من 3,200 مركبة، ما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والاستجمام في قلب الساحل الشمالي.

