الإسكان: تشكيل فرق طواريء لمتابعة المرافق والخدمات خلال إجازة العيد

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق "طواريء" بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة تنمية المدن الجديدة، والجهات التنفيذية التابعة للوزارة، لمتابعة انتظام المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها بحسم، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير على مراجعة خطط العمل التي تشمل جاهزية المعدات والعمالة المدربة للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال بالمرافق العامة، أو رصد مخالفات بناء أو تعديات بالمدن الجديدة طوال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتجهيزات اللازمة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بمختلف قنوات التواصل المتاحة.

كما وجه وزير الإسكان، بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة لمنع حدوث أي طفوحات بشبكات الصرف الصحي تنتج عن إلقاء مخلفات الأضاحي، وأهمية تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة تنمية المدن العمرانية الجديدة بهدف تفعيل التدخل السريع للمناطق القريبة من مواقع المعدات، لاستخدامها عند الضرورة.

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