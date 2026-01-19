إعلان

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

كتب : محمد عبدالناصر

02:55 م 19/01/2026

أسعار محلات الإسكان

ارتفع سعر المتر في المحلات التجارية التي تخصصها وزارة الإسكان في المدن الجديدة ويتم تخصيصها بنظام المزاد العلني.

وسجل سعر أعلى متر سكني في آخر مزاد علني بمدينة حدائق العاصمة 245 ألف جنيه، حيث نظم جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جلسة مزاد علني، وسط حضور لافت يؤكد تنامي ثقة المتقدمين في مقومات المدينة.

- وتراوح سعر المتر للمحلات بين 215 ألفا وحتى 245 ألف جنيه، وقد تنوعت الأنشطة بالمحلات التجارية بناء على رغبات المتقدمين للمزاد ما بين ( سوبر ماركت - ألبان - منظفات - خضار وفاكهة - مقلة)؟

- أما مراكز الصيانة والورش الحرفية تراوح سعر المتر بين 82 ألفا وحتى 98 ألف جنيه.

وتنوعت الأنشطة بمراكز الصيانة والورش الحرفية ما بين ( صيانة دراجات ناريه وقطع غيار سيارات...)، ما يعكس قوة الإقبال وتنافس المستثمرين على اقتناص فرص الاستثمار داخل حدائق العاصمة.

- وسجل سعر المتر للمخبز 19400 جنيه.

وتتراوح مساحات المحلات من 9 إلى 20 مترًا مربعًا، والمخبز بمساحة 528 م بحي الأمل، والورش بحي الزهور.

