عقوبة تصل لـ200 ألف.. جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن الوصلات الخلسة

الإسكان: طفرة غير مسبوقة في إحياء القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقاصد

كتب- محمد عبدالناصر:

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملة أمنية ميدانية مكبرة لمكافحة ظاهرة "وصلات المياه الخلسة ـ غير الشرعية"، مؤكداً أن هذه المخالفات تستنزف موارد الدولة وتشكل خطراً على المرافق الحيوية.

جاءت الحملة، على السناتر التجارية والوحدات السكنية بمنطقة دار مصر، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإسكان بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على المرافق العامة، وبتنسيق كامل بين مسؤولين الجهاز وإدارة أمن الجهاز وشرطة التعمير والمرافق، وتم غلق المياه على أصحاب الوصلات الخلسة في سنتر 1، 3.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، أن هذه المخالفات لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم فحسب، بل تهدد الشبكات الرئيسية وتضر بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.

وشدد عبد الحليم على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة في جميع أنحاء المدينة، مؤكداً عدم التهاون مطلقاً مع مرتكبي هذه المخالفات.

ويُذكر أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة تصل إلى 200 ألف جنيه لردع المخالفين وحماية المال العام بكل صوره وأشكاله.