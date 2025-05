وزير الإسكان يتفقد البحيرات والطرق وبوابات "مارينا الساحل الشمالي"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقع العام بمشروع M8 by the lake ، ومشروع بحيرة "نيو مارينا"، ورفع كفاءة طريق الازدواج وبوابات مارينا، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية، وذلك خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان فى مختلف الأعمال بمشروع M8 by the lake، كما استمع وزير الإسكان، إلى شرح من رئيس جهاز القرى السياحية، الدكتور مهندس محمد خلف الله، عن معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، وتابع تفاصيل كافة الأعمال بالمشروع.

وتفقد وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها حيث أوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي في تزايد.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" على امتداد قرى مارينا وأعمال تطوير البوابات، وأعمال الزراعة، موجهاً بوضع لافتات إرشادية وتكثيفها تيسيراً على المواطنين، والانتهاء من أعمال الزراعة في أقرب وقت ممكن وأعمال تنسيق الوقع على أعلى مستوى، حيث تمثل الأعمال الجارية نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا.

