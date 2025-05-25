سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق المدن الجديدة تسليم بعد 18 شهرا

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم إجراءات الحجز في مشروع "سكن لكل المصريين 7"، بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

ووفقا لإجراءات الحجز التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، فيتم سداد مبلغ مقدم الحجز في مكاتب البريد بقيمة 100 ألف جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات تسجيل و350 جنيه مصروفات إدارية.

أما عن كراسة الشروط فتتواجد على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، اضغط هنا.

وجاءت أسعار الشقق التسليم بعد 18 شهرا على النحو التالي:

- مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 11 ألف و100 جنيه، سعر الوحدة الت 100 متر مليون و165 ألف جينه بوديعة الصيانة.

- مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر 11 ألف و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 120 متر مليون و398 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

- مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 11 ألف و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 متر مليون و282 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

- مدينة العلمين الجديدة سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، سعر الوحدة الـ 100 متر مليون و575 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

- مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 11 ألف و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 متر مليون و449 ألف جينه بوديعة الصيانة.

- مدينة بدر سجل سعر المتر 11 ألف و500 جنيه، سعر الوحدة الـ 120 متر مليون و521 ألف جينه بوديعة الصيانة.

- مدينة حدائق العاصمة سجل سعر المتر 11 ألف و500 جنيه، سعر الوحدة الـ 100 متر مليون و207 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

- مدينة رشيد الجديدة سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 متر مليون و285 ألف جينه بوديعة الصيانة.

- مدينة ناصر غرب أسيوط سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 متر مليون و234 ألف جينه بوديعة الصيانة.

- مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 12 ألف، سعر الوحدة الـ 120 متر مليون و512 ألف جينه بوديعة الصيانة.

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