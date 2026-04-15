تفاصيل القرعة العلنية لأراضي الرابية بالشروق.. الموعد وشروط الحضور

كتب : محمد عبدالناصر

10:52 ص 15/04/2026

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غدًا الخميس إجراء القرعة العلنية الرابعة عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة، والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز المدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني ويُسهم في توسيع فرص التملك أمام المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة.

موعد ومكان إجراء القرعة

وأوضح مسؤولو جهاز تنمية مدينة الشروق أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، وذلك وفقًا لشرائح المساحات التالية: (209 م² – 276 م² – 400 م² – 500 م² – 600 م² – أكثر من 700 م²)، بنطاق منطقة الرابية.

وأشار مسؤولو الجهاز إلى أنه سيتم استقبال المواطنين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات القرعة عقب ذلك مباشرة، مع السماح بالحضور بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

