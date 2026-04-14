أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بيانًا تحذيريًا جديدًا، بشأن رصدها استمرار حملات إعلانية مضللة يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف استدراج المواطنين بزعم طرح مشروعات عقارية داخل العاصمة بأسعار تقل عن السوق.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه الإعلانات تتضمن معلومات غير صحيحة، وتروج لمشروعات وهمية بهدف دفع المواطنين لسداد مبالغ مالية، مؤكدة أن تلك الممارسات تندرج تحت محاولات النصب والاحتيال.

وشددت الشركة على أن جميع ما يتم تداوله في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات، خاصة التي تنتحل صفة الشركة أو تستخدم أسماء مشابهة لها.

وأكدت أن الإعلان عن مشروعاتها يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، مشيرة إلى عدم مسؤوليتها القانونية عن أي محتوى يتم تداوله خارج هذا الإطار.

ودعت الشركة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية، تجنبًا للتعرض لعمليات احتيال، مع التأكيد على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الممارسات.