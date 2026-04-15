إعلان

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات "حياة كريمة" وتوجه بتسريع التنفيذ

كتب : محمد عبدالناصر

04:25 م 15/04/2026

خلال الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، ومسؤولي الوزارة، ورؤساء الجهات التابعة المنفذة للمشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، وتعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع تحسين جودة الحياة على رأس أولوياتها، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تسريع معدلات التنفيذ وضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكدت وزيرة الإسكان أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، مشددةً على ضرورة تكثيف معدلات العمل بالمواقع، وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، متضمنًا نسب التنفيذ بمختلف مراحلها، حيث وجهت الوزيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم تقارير دورية دقيقة عن تقدم الأعمال، بما يسهم في اتخاذ القرارات اللازمة بشكل فوري.

وجددت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، التأكيد على أن مشروعات "حياة كريمة" تحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في أسرع وقت، بما يسهم في تحقيق أهدافها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حياة كريمة وزارة الإسكان مياه الشرب الصرف الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي
أخبار مصر

الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
أخبار مصر

عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
بعد تحرك الكونجرس رسميًا.. هل يُعزل ترامب من منصبه؟
شئون عربية و دولية

بعد تحرك الكونجرس رسميًا.. هل يُعزل ترامب من منصبه؟
"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها
الموضة

"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير