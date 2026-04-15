تستمر أجهزة المدن في تنفيذ شقق مشروع ديارنا في للإسكان المتوسط ضمن المرحلة الاولى والتي تم طرحها في 2025.

وكشفت أحدث الصور عن اكتمال الهياكل الخرسانية لعدد من المباني، إلى جانب بدء تنفيذ التشطيبات الخارجية لبعض العمارات، بما يعكس اقتراب مراحل التسليم في أجزاء من المشروع.

ويستهدف مشروع "ديارنا" توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، مع مراعاة التخطيط العمراني الحديث وتوفير مساحات خضراء وخدمات أساسية داخل التجمعات السكنية.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من حجز المرحلة الأولى من شقق ديارنا سبتمبر الماضي في مدن حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ حدائق العاصمة ـ العاشر من رمضان ـ السادات ـ برج العرب ـ بنى سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة ـ ناصر الجديدة ـ سوهاج الجديدة - غرب قنا ـ طيبة الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة).

وكانت جدية الحجز لشقق ديارنا 201000جنيه، ويتم سداد دفعات ربع سنوية عبارة عن 75 ألف جنيه، ودفعات سنوية 100 ألف جنيه، ويتم استكمال نسبة 50% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 05. مجلس أمناء عند الاستلام، ويتبقى 50% يتم سدادهم على 5 و7 سنوات بعد اضافة فائدة البنك المركزي.