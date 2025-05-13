استعدادًا للصيف.. وزير الإسكان يتابع منظومة مياه الشرب بمدن شرق وغرب القاهرة

كتب- محمد عبد الناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الإثنين، لمتابعة منظومة مياه الشرب بمدن شرق وغرب القاهرة؛ للوقوف على الاستعدادات الجارية لفصل الصيف، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، خلال الاجتماع، الموقف الحالي لمنظومة المياه لتوفير احتياجات المدن بشرق وغرب القاهرة خلال فصل الصيف، بجانب المخططات الخاصة بمصادر المياه.

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، منظومة الصرف الصحي بمدينة العاشر من رمضان ومنظومة الصرف الصناعي، وجهود رفع كفاءة المنظومة، وتابع موقف منظومة الري بالمدينة.

ووجه المهندس شريف الشربيني بوضع رؤية وخطط مستقبلية للتوسع في المنظومة لاستيعاب حجم النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة في تلك المناطق لتأمين كل احتياجاتها من المياه، مشددًا على المتابعة اليومية للمنظومة؛ لتفادي أي عوائق تؤثر على توفير الاحتياجات الحالية.

اقرأ أيضًا:

ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم

موجة حارة في هذا الموعد ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شركة أوراسكوم: أسعار الوحدات السكنية في الجونة ترتفع 15% سنويًّا