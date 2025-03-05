الإسكان تبدأ رد مقدمات حجز شقق وأراضي مسكن خلال أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، خلال أيام قليلة في رد مقدمات حجز شقق وأراضي مشروع مسكن بعد أن انتهت القرعة والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 8 إلى 26 فبراير الماضي.

ووفقا لكراسة الشروط يتم رد مقدمات الحجز خلال شهر من انتهاء القرعة الخاصة بكل مشروع.

وكانت وزارة الإسكان طرحت وحدات سكنية في عدد كبير من المشروعات 27 أكتوبر الماضي كما تم طرح أراضي مسكن 7 نوفمبر الماضي أيضًا.

ووصل مقدم حجز الوحدات السكنية لـ 100 ألف جنيه فيما تراوح مقدم حجز الأراضي من 25 ألف إلى 350 ألف جنيه.

وسيتم رد مقدم حجز بنفس طريقة السداد، والتي كان عبارة عن تحويل بنكي أو تحويل عن طريق فوري أو تعويل عن طريق الكريدت كارد.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة