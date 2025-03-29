المواصلات مجانا خلال أيام عيد الفطر في 6 أكتوبر الجديدة- تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مواصلات العاصمة بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، عن تشغيل مواصلات العاصمة ونقل المواطنين مجانا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال "بنك التعمير والإسكان"، وفقا لخُطة الطرح التالية: 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025، و59510 وحدات سكنية في 15/7/2025، والإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025، و58312 وحدة سكنية في 15/1/2026، و48656 وحدة سكنية في 15/4/2026، ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

اقرأ أيضًا:

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة