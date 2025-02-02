مطور عقاري: 4 تحديات أمام تصدير العقار للخارج وهذه أهميته للسوق المصري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبد المنعم غيتة، رئيس مجلس إدارة مناچ للتطوير العقاري، إن سوق العقارات شهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، خاصة مع المشروعات الكبرى التي يتم إنشاؤها، لافتًا إلى أنه قد ازدادت أهمية تصدير العقار إلى الخارج كأحد أهم مصادر العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف "غيته"، في تصريحات لمصراوي، إن تصدير العقار يساهم في جذب العملة الصعبة، كما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث يجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن شركة مناچ للتطوير العقاري، وقعت شراكة مع مجموعة الضيافة العالمية سويس بلهوتيل إنترناشيونال لتقديم "سويس-بل رزيدنسس"، التي تتضمن 200 وحدة فندقية بتكلفة ٧ مليارات جنيه مصري داخل مشروعها بلانكس في القاهرة الجديدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة مناچ للتطوير العقاري إن مشروع "بلانكس" يمثل رؤيتنا الطموحة لتقديم مساحات سكنية تعيد تعريف مفهوم الفخامة والمعيشة المستدامة.

وأكد أنه على الرغم من أهمية تصدير العقار، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل نقص التسويق والترويج، حيث نحتاج إلى حملات ترويجية فعالة للتعريف بالعقار المصري وجذب المستثمرين بجانب وضع استراتيجيات تسويقية متطورة للوصول إلى العملاء المستهدفين في الخارج

وطالب بتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء العقارات في مصر، مثل تسهيل إجراءات التسجيل بجانب تنظيم معارض عقارية في الخارج للتعريف بالعقار المصري.

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