جهاز حدائق أكتوبر يُعلن عن 6 فرص استثمارية خلال نوفمبر 2025

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 6 فرص استثمارية متميزة ومتنوعة الأنشطة أمام الشركات والمستثمرين، وذلك ضمن خطة المدينة لدعم التنمية المتكاملة وتوفير الخدمات لسكانها.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على هذه الفرص عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 نوفمبر الجاري، مع تحديد 10% جدية حجز.

تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة:

1. النشاط التجاري بمنطقة ابني بيتك الثانية - قطاع (ب): الفرصة الأولى هي قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري في منطقة ابني بيتك الثانية، قطاع (ب). تبلغ مساحة هذه القطعة 2806 مترًا مربعًا، ويقدر سعر المتر المربع فيها بـ 17,740 جنيهًا.

2. الفرصة المتكاملة بمنطقة الداون تاون: تُعد هذه الفرصة الأكبر بمساحة تبلغ 23,349 مترًا مربعًا، وتقع في منطقة الداون تاون خلف الميكروويف جنوب الواحات. النشاط المخصص لها هو تجاري وإداري وسكني، وسعر المتر المربع يبلغ 11,415 جنيهًا.

3. إنشاء حضانة بمنطقة خدمات القرعة السادسة: طرحت المدينة قطعة أرض لنشاط حضانة في منطقة خدمات القرعة السادسة، بمساحة تبلغ 1932 مترًا مربعًا. ويُقدر سعر المتر المربع بـ 10,935 جنيهًا.

4. نشاط تجاري آخر بالقرعة السادسة: هذه الفرصة هي قطعة أرض أخرى في منطقة خدمات القرعة السادسة، ومخصصة لنشاط تجاري. تبلغ مساحتها 1823 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر المربع فيها إلى 18,315 جنيهًا.

5. النشاط التجاري لخدمة سكن كل المصريين (متوسط الدخل): تتوفر قطعة أرض بنشاط تجاري في منطقة خدمات سكن كل المصريين لمتوسطي الدخل. هي أصغر الفرص مساحةً بـ 837 مترًا مربعًا، وسعر المتر بها هو 12,540 جنيهًا.

6. الفرصة التجارية في مركز الخدمات الرئيسي: أخيرًا، تتوفر قطعة أرض لنشاط تجاري في مركز الخدمات الرئيسي بقطاع (ب). تبلغ مساحة هذه القطعة 5405 أمتار مربعة، وتُسجل أعلى سعر للمتر المربع وهو 21,400 جنيه.