قال وليد زكي، الرئيس التنفيذي لـ PRE Group، إن الطلب الحقيقي على شراء العقارات حاليا بهدف السكن وهو لا يزال قويًا رغم التحديات الاقتصادية، موضحًا أن شريحة كبيرة من العملاء تتجه إلى المشروعات ذات الثقة في التنفيذ والالتزام بالمواعيد.

وأوضح زكي، في تصريحات خاصة، أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ما تزال تحافظ على مركزها كأقوى مناطق الجذب العقاري، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والمشروعات الحكومية الضخمة التي غيرت خريطة الاستثمار في هذه المدن.

وأكد أن الشركة تمتلك محفظة أراضي تتجاوز 12 مليون متر في مواقع متميزة تشمل شرق وغرب القاهرة، العين السخنة، الساحل الشمالي، والإسكندرية، ومرسى علم. وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت في تطوير أكثر من 16 مشروعا عقاريا متكاملًا، وتسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية.

وتابع: "السوق العقاري أصبح أكثر نضجًا من خلال مشروعات التي تعتمد على الجودة وشركات كبرى لديها القدرة الفعلية على التسليم"؟

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن تدريجي في السوق مع استقرار أسعار الصرف وزيادة ثقة المستثمرين، مشددًا على أن القطاع العقاري سيظل أحد أهم القطاعات القادرة على حماية المدخرات وتحقيق عوائد مستقرة للمواطنين.

وأكد ان الشركة أطلقت مؤخرا مشروع Big Business Distric في القاهرة الجديدة بإجمالي مبيعات متوقعة 97 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع على مساحة 48 فدانا.

وتابع: نبحث حاليا عن فرص تطوير عقاري بمنطقة الخليج، قائلا: لم نحسم أي فرص في منطقة الخليج حتى الآن، لكن المشاورات جارية الآن لاقتناص فرصة لتنفيذ مشروع عقاري في إحدى دول الخليج.

