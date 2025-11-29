إعلان

شقق بيتك في مصر.. طرح جديد للمصريين في الخارج بـ6 مشروعات

كتب : محمد عبدالناصر

02:55 م 29/11/2025
بدأت وزارة الإسكان، اليوم السبت، في إجراءات حجز المرحلة الثالثة من شقق بيتك في مصر والمخصصة للمصريين العاملين في الخارج.

يبدأ التقديم خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2025، من خلال خلال الموقع الإلكتروني، من هنا، والخاص بمبادرة بيتك في مصر.

ويشمل الطرح الجديد 892 وحدة سكنية وإدارية في 6 مشروعات وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- شقق ظلال في القاهرة الجديدة، سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 3 ملايين و866 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و222 ألف جنيه.

- شقق ظلال في مدينة الشروق، سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 4 ملايين و58 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و804 آلاف جنيه.

- شقق ظلال في مدينة الشيخ زايد، سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 3 ملايين و669 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و147 ألف جنيه.

- شقق صبا في مدينة 6 أكتوبر، سجلت الشقة الـ95 مترًا مبلغ 2 مليون و616 ألف جنيه، والشقة الـ140 مترًا سجلت 2 مليون و738 ألف جنيه.

- شقق مدينتي في القاهرة الجديدة، مساحات الشقق من 101 حتى 157 مترًا، وسجلت الشقة الـ131 مترًا مبلغ 6 ملايين و998 ألف جنيه.

- وحدات إدارية في العاصمة الإدارية بممشى الحي السكني الثالث، حيث سجلت الوحدة الـ50 مترًا بنشاط عيادة مليون و865 ألف جنيه، والوحدة الـ112 مترًا بنشاط تجاري 9 ملايين و170 ألف جنيه.

- وحدات إدارية بمنطقة مثلث ماسبيرو، مساحة الوحدة 185 مترًا بـ8 ملايين و631 ألف جنيه.

