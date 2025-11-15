أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة.. التقديم غدًا

عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف شقة والمقدم يبدأ من 150 ألف جنيه

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

وزير الإسكان: مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع تعاونها مع أنجولا

بدأت وزارة الإسكان، طرح كراسات شروط شقق ديارنا عبر منصة مصر العقارية.

ويوجد مشروع ديارنا في 15 مدينة جديدة: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، ناصر الجديدة، قنا الجديدة، العلمين الجديدة، والسويس الجديدة.

ويبلغ مقدم الحجز 200 ألف جنيه، وسعر المتر بين 16 إلى 22 ألف جنيه.

أسعار شقق ديارنا

- مدينة المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 16 ألفًا و900 جنيه.

- مدينة بدر: سجل سعر المتر 18 ألفًا و300 جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة: سجل سعر المتر 17 ألفًا و700 جنيه.

- مدينة بني سويف الجديدة: سجل سعر المتر 17 ألف جنيه.

- مدينة سوهاج الجديدة: سجل سعر المتر 16 ألفًا و500 جنيه.

- مدينة 15 مايو: سجل سعر المتر 18 ألفًا و400 ألف.

- مدينة السادات: سجل سعر المتر 17 ألفًا و500 جنيه.

- مدينة السويس الجديدة: سجل سعر المتر 17 ألفًا و500 جنيهز

- مدينة العبور الجديدة: سجل سعر المتر 18 ألفًا و700 جنيه.

- مدينة دمياط الجديدة: سجل سعر المتر 21 ألفًا و500 جنيه.

- مدينة قنا الجديدة: سجل سعر المتر 15 ألفًا و900 جنيه.

- مدينة ناصر غرب أسيوط: سجل سعر المتر 16 ألف جنيه.

- مدينة العلمين الجديدة: سجل سعر المتر 19 ألف جنيه.

- مدينة أكتوبر الجديدة: سجل سعر المتر 18 ألفًا و500 جنيه.

- مدينة حدائق أكتوبر: سجل سعر المتر 22 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات