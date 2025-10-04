كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، في طرح المرحلة الثانية من الـ400 ألف وحدة، حيث تقدر هذه المرحلة بـ60 ألف وحدة في عدد كبير من المشروعات ومن أبرزها ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة.

وأعلنت منصة مصر العقارية، أن طرح الشقق سيكون يوم 10 أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم الحجز من خلال منصة مصر العقارية الرسمية.

خطوات حجز الوحدات عبر منصة مصر العقارية

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مصر العقارية عبر هذا الرابط، من هنا.

2- إنشاء حساب هوية رقمية من منصة مصر الرقمية.

3- تسجيل دخول على منصة مصر العقارية بالهوية الرقمية الخاصة بك.

4- إدخال بيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

5- تحميل كراسة الشروط بداية من يوم 10 أكتوبر.

6- اختيار المشروع والمنطقة المرغوبة.

7- دفع جدية الحجز.

8- انتظار فترة مراجعة البيانات.

9- بعد الموافقة يتم الإشعار بتاريخ فتح تخصيص الوحدات (يرجى العلم أن تخصيص الوحدات بالأسبقية).

