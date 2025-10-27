طرح محلات وصيدلية للبيع بالعبور الجديدة بنظام المزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 5 محلات تجارية بنظام البيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعزيز خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم الأنشطة الخدمية والاستثمارية داخل المدن الجديدة.

وأوضح الجهاز، أن الطرح يشمل مطعما، بمنطقة سكن مصر الحي 39 بمنطقة 2600 فدان.

كما سيتم طرح بالإضافة إلى 3 محال وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 مترًا مربعًا بالسوق التجاري على قطعة الأرض رقم (53) بمنطقة الفيروز الحي 14.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تنشيط الحركة الاستثمارية والتجارية داخل المدينة، وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر