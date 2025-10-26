طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري الممنوح للعملاء وذلك لتمويل الراغبين فى الحصول على وحدات عقارية من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل ودعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والعمالة، إلى جانب الرسوم المفروضة على الشركات العاملة في السوق، مؤكدًا أن هذه العوامل ترفع من تكلفة التنفيذ بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الزيادات في الأسعار لا تتناسب مع معدلات نمو دخول العملاء، ما أدى إلى فجوة في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي دفع المطورين إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10 و12 سنة لتخفيف الأعباء على المشترين.

وأوضح أن البيانات الرسمية تظهر اتساعا مقلقا في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطن المصري، فبحسب دراسة للبنك المركزي المصري (2023)، فإن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية، فيما انخفضت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023.

وتابع: "تتفاقم هذه الأزمة في ظل قفزة هائلة في أسعار العقارات، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة من 8,000 جنيه عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، بينما زادت تكاليف البناء 85% خلال العامين الماضيين، وذلك في وقت لا يتجاوز متوسط نمو الأجور 18% سنويا مقابل تضخم بلغ 33.7%.

وأكد إدريس أن مد آجال السداد يمثل مخاطرة كبيرة للمطورين العقاريين، حيث يبطئ من دورة رأس المال ويحد من السيولة المتاحة للتوسع في مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تُمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية.

وأكد رئيس مجلس إدارة "مباني إدريس" أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة قوية على النمو، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي لا يزال يفوق المعروض في ظل الزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين، إلى جانب الطلب الخارجي المتنامي من العرب والمصريين المقيمين بالخارج.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين