قال الدكتور وائل الورداني، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فانتدج للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة الحالية، مدعوما بتراجع أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف، وهو ما يعيد التوازن التدريجي لحركة البيع والشراء بعد موجة الارتفاعات السابقة.

وأضاف الورداني، أن منطقة الساحل الشمالي تظل من أكثر المناطق الواعدة سياحيا واستثماريا، مشيرًا إلى أنها مرشحة لتكون الوجهة المفضلة للسياح الأوروبيين خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الاتفاقات الأخيرة بشأن تنفيذ مشروع مراسي البحر الأحمر، سيسهم في رفع مستوى الاهتمام بالمنطقة، بما يحولها إلى محور جذب سياحي واستثماري جديد.

وأوضح أن العائد على الوحدات الفندقية سيكون من أعلى عوائد الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تتضمن استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا، ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية من 250 ألف غرفة إلى 500 ألف غرفة.

وأشار الورداني إلى أن القطاع الخاص يلعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير مشروعات سياحية متكاملة تجمع بين المرافق الفندقية والوحدات السكنية والخدمات الترفيهية، بما يعزز العائد الاستثماري ويخلق فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى توفير آليات تمويل مبتكرة بفوائد مدروسة وفترات سداد طويلة، إلى جانب التوسع في الوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية فندقية، والتي تقدم شققًا فندقية مجهزة بخدمات متكاملة، قائلًا إن هذا التوجه يسهم في جذب السياحة العائلية والعمالة الأجنبية طويلة الإقامة.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات أن الابتكار في التصميم والإدارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية، موضحًا أن الشركة تتبنى تنفيذ تصاميم مستدامة وذكية تقلل من التكاليف التشغيلية وتزيد من كفاءة الموارد. وأوضح أن نماذج الإدارة الحديثة قادرة على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 14% و18% سنويًا في مشروعات الشقق الفندقية والعقارات السياحية.

وأشار الورداني إلى أن التحديات التمويلية ما زالت تمثل عقبة رئيسية أمام المطورين، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة تمويل المشروعات تحت التنفيذ، مشددًا على ضرورة إطلاق برامج تمويل مخصصة للقطاعين العقاري والسياحي لدعم استمرارية النمو.

وأوضح الورداني أن "فانتدج" تطور حاليًا مشروع كمبوند "سنشري سيتي" في التجمع الخامس، إلى جانب مشروع جديد في محافظة الغربية ضمن خطة الشركة للتوسع في محافظات الدلتا وتطوير هذه المنطقة الحيوية بمبيعات مستهدفة تقدر بـ 14 مليار جنيه.

وأكد أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح بين 20 لـ30 مليار جنيه في عام 2026، مدفوعة بخطة توسعية طموحة ومجموعة من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر