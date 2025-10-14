إعلان

جهاز حدائق أكتوبر يعلن إجراءات ورسوم التنازل عن وحدات الإسكان القومي

كتب : محمد عبدالناصر

03:52 م 14/10/2025

جهاز مدينة حدائق أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن الإجراءات والأوراق المطلوبة ورسوم التنازل عن وحدات مشروع الإسكان القومي، وذلك في إطار جهود الجهاز لتنظيم عملية نقل الملكية وضمان حقوق المتعاقدين. بحسب بيان صحفي.

الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التنازل:
- أصل محضر الاستلام الخاص بالوحدة السكنية.
- أصل مخالصة الوحدة من الجهة الممولة (البنك أو الشركة المالكة).
- أصل التوكيلات الرسمية أو وجود الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه) شخصياً.
- إيصال مياه حديث أو صورة من كارت المياه.
- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان (فرع الحي السادس أو فرع الثاني عشر).

- صورة من بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين.

رسوم التنازل المقررة:
حدد الجهاز رسوم التنازل وفقاً لدرجة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه كالتالي:

لغير الأقارب: رسوم تنازل 5% من قيمة الوحدة، بجانب ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ 5% رسوم التنازل)، ورسوم مجلس أمناء: 1%.

لأقارب الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء):
رسوم تنازل: 0.5% من قيمة الوحدة، ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ 0.5% رسوم التنازل)، ورسوم مجلس أمناء: 1%.

لأقارب الدرجة الثانية (الأشقاء، الأحفاد، الأعمام، الأخوال):

رسوم تنازل: 1% من قيمة الوحدة، ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ 1% رسوم التنازل)، ورسوم مجلس أمناء: 1%.

555302885_1266031658537695_8631354785247564283_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز حدائق أكتوبر التنازل عن وحدات الإسكان مشروع الإسكان القومي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح