جهاز حدائق أكتوبر يعلن إجراءات ورسوم التنازل عن وحدات الإسكان القومي

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن الإجراءات والأوراق المطلوبة ورسوم التنازل عن وحدات مشروع الإسكان القومي، وذلك في إطار جهود الجهاز لتنظيم عملية نقل الملكية وضمان حقوق المتعاقدين. بحسب بيان صحفي.

الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التنازل:

- أصل محضر الاستلام الخاص بالوحدة السكنية.

- أصل مخالصة الوحدة من الجهة الممولة (البنك أو الشركة المالكة).

- أصل التوكيلات الرسمية أو وجود الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه) شخصياً.

- إيصال مياه حديث أو صورة من كارت المياه.

- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان (فرع الحي السادس أو فرع الثاني عشر).

- صورة من بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين.

رسوم التنازل المقررة:

حدد الجهاز رسوم التنازل وفقاً لدرجة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه كالتالي:

لغير الأقارب: رسوم تنازل 5% من قيمة الوحدة، بجانب ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ 5% رسوم التنازل)، ورسوم مجلس أمناء: 1%.

لأقارب الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء):

رسوم تنازل: 0.5% من قيمة الوحدة، ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ 0.5% رسوم التنازل)، ورسوم مجلس أمناء: 1%.

لأقارب الدرجة الثانية (الأشقاء، الأحفاد، الأعمام، الأخوال):

رسوم تنازل: 1% من قيمة الوحدة، ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ 1% رسوم التنازل)، ورسوم مجلس أمناء: 1%.



