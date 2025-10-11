حجز أراضي مسكن.. دليلك الشامل للتقديم بالأماكن والأسعار ورابط الحجز

كتب- محمد عبد الناصر:

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في طرح كراسة شروط لـ2333 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس لمشروعات "مسكن"، حتى 13 نوفمبر 2025.

يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط: من هنا.

ويبدأ مقدم جدية الحجز من 25 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه، حيث تم إتاحة الأراضي بـ18 مدينة جديدة.

دليل شامل لأماكن وأسعار الطرح الجديد من الأراضي:

أولًا: أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن:

- تم طرح 1331 قطعة أرض إسكان متوسط بمقدم 25 ألف جنيه.. وجاءت الأسعار كما يلي:

1- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4160 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ207 أمتار من مليون و246 ألف جنيه حتى مليون و240 ألفًا وفقًا لتميز كل قطعة.

2- أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 4170 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ150 مترًا من 721 ألف جنيه حتى 990 ألف جنيه، وفقًا لتميز كل قطعة.

3- السادات، سجل سعر المتر 4230 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ209 أمتار من 919 ألف جنيه حتى 990 ألفًا، وفقًا لتميز كل قطعة.

4- العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 5655 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ276 مترًا من مليون و654 ألف جنيه حتى مليون و252 ألف، وفقًا لتميز كل قطعة.

5- المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 3960 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ150 مترًا من 697 ألف جنيه حتى 993 ألفًا وفقا لتميز كل قطعة.

6- برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 4485 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ209 أمتار من 956 ألف جنيه حتى 993 ألفًا وفقًا لتميز كل قطعة.

7- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4930 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ150 مترًا من 779 ألف جنيه حتى 808 آلاف وفقًا لتميز كل قطعة.

8- أسوان الجديدة، سجل سعر المتر 3655 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ209 أمتار من 779 ألف جنيه حتى 855 ألفًا وفقا لتميز كل قطعة.

ثانيًا: أراضي الإسكان المتميز

يوجد 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ9 مدن جديدة، ومقدم الحجز 100 ألف جنيه.



وجاءت الأسعار على النحو التالي:

1– مدينة أخميم الجديدة، سجل سعر المتر 2095 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ397 مترًا، 989 ألف جنيه.

2– مدينة الصالحية الجديدة، سجل سعر المتر 5070 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ486 مترًا، 2 مليون و363 ألف جنيه.

3– مدينة الفشن الجديدة، سجل سعر المتر 1970 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ485 مترًا، 964 ألف جنيه.

4– مدينة الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 3290 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ670 مترًا، 2 مليون و601 ألف جنيه.

5– مدينة المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 5920 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ314 مترًا، 3 ملايين و685 ألف جنيه.

6– مدينة بدر، سجل سعر المتر 5540 جنيهًا، وصلت سعر قطعة الأرض الـ608 أمتار، 3 ملايين و878 ألف جنيه.

7– مدينة طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 2765 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ588 مترًا، مليونًا و755 ألف جنيه.

8– مدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 5075 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ360 مترًا، مليونًا و954 ألف جنيه.

9- مدينة ناصر الجديدة- غرب أسيوط، سجل سعر المتر 3940 جنيهًا، ووصلت سعر قطعة الأرض الـ523 مترًا، 2 مليون و274 ألف جنيه.

ثالثًا: أراضي الإسكان الأكثر تميرًا

يوجد 174 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا بـ3 مدن جديدة، ومقدم جدية الحجز 350 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 9930 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ518 مترًا، 5 ملايين و946 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

- مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 11 ألفًا و220 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ911 مترًا، 11 مليونًا و554 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

– مدينة العبور، سجل سعر المتر 9 آلاف و620 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ 749 مترًا 8 ملايين و434 ألف جنيه شامل نسبة التميز.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر





جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات





العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين



