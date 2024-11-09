بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالعبور الجديدة لتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم بيع 12 محلًا تجاريًا أسفل العمارات السكنية بمنطقة المجد في الحي 39 ومنطقة اللؤلؤ في الحي 14، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية في منطقة سكن مصر بنفس الحي، وذلك بالمزاد العلني بمقر الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز الدور التنموي وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال تنظيم المزادات العلنية، وتطوير البنية التحتية لضمان توفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان.



جدير بالذكر أن مساحات المحال المباعة تراوحت بين (11.5م2 : 15.5م2 )، بينما تراوحت مساحات الوحدات الإدارية بين ( 49م2 : 54 م2 ) مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

عُقدت جلسة المزاد بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، ومسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز، إلى جانب ممثل عن مجلس الدولة، ومجموعة من ممثلي قطاع الشئون التجارية والعقارية والمالية من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية.

ويُعد هذا المزاد خُطوة إضافية ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيُعلن عنها في الصحف الرسمية مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتوفير خدمات متنوعة لسكان مدينة العبور الجديدة، دعمًا لرؤية المدينة التنموية المتكاملة.