يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، الامتحانات بمادة الجبر والإحصاء خلال الفترة الأولى بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الثانية بداية من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30، وسط تشديدات أمنية.

متابعة سير الامتحان على مدار الساعة

وقالت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه يجري متابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بداية من وصول أسئلة الامتحانات للجان وحتى خروج الطلاب من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لضمان انتظام العمل داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الشعبة الأدبية"

على جانب أخر، يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "الشعبة الأدبية" بجنوب سيناء، اليوم الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة القرآن الكريم بداية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا، وفي الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة الحديث الشريف بداية من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30.

هدوء ونظام داخل اللجان

وأوضح الدكتور مصطفى نجيب، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، أدوا الامتحانات أمس في نفس المواد وسط تشديدات أمنية، ولم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان، وسادت اللجان الهدوء والنظام.