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الموجة الحارة مستمرة.. أجواء هادئة على شواطئ الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:03 م 03/06/2026 تعديل في 12:03 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    طقس حار على شواطئ الإسكندرية

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تستمر الموجة الحارة على الإسكندرية والسواحل الشمالية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع في نسب الرطوبة زاد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 لـ 2 درجة.

درجة الحرارة 26 في الإسكندرية

وتتراوح درجات الحرارة في الإسكندرية بين 26 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، وسجلت نسبة الرطوبة 72%، بينما بلغت سرعة الرياح 18 كيلو متر/ الساعة.

السباحة آمنة في شواطئ شرق الإسكندرية

وحول حالة البحر بشواطئ الإسكندرية، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الخضراء والسماح بالسباحة في جميع شواطئ القطاع الشرقي.

رايات تحذيرية بشواطئ الهانوفيل

بينما جرى رفع الرايات الصفراء التي تعني أن السباحة مسموحة بحذر مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بشواطئ حي وسط والهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف والنخيل والزراعيين والصفا.

ممنوع نزول البحر في العجمي

أما باقي شواطئ العجمي والقطاع الغربي فرفعت الرايات الحمراء على أبراج المراقبة، والتي تعني أن نزول البحر ممنوع نهائيًا، نظرًا لوجود ارتفاع نسبي بأمواج البحر المتوسط.

أجواء رائعة على شواطئ عروس المتوسط

واعتبرت إدارة السياحة والمصايف الأجواء على الشواطئ بالمثالية لقضاء يوم ممتع على البحر ونسيان ضغوط الحياة والعمل، مشددة على عدم دفع أي إكراميات للعمال أو إلقاء الأكياس البلاستيك والقمامة على الرمال أو في البحر.

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