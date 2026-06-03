تشهد محافظة جنوب سيناء موجة حارة ملحوظة، تزامنًا مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما أدى إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة لتتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المدن، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري.

موجة حارة تضرب جنوب سيناء

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن مدن جنوب سيناء تشهد اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مصحوبًا بزيادة نسب الرطوبة، ما يجعل الطقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا خلال ساعات الليل.

وأشار المركز إلى أن الرياح تنشط على فترات متقطعة بسرعة تتجاوز 30 كيلومترًا في الساعة، إلا أنها لم تحد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة نتيجة زيادة الرطوبة.

رفع حالة الطوارئ القصوى بعد الموجة الحارة

وأوضح المركز أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الأجهزة المعنية، مع توجيه المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، والبقاء في الأماكن جيدة التهوية أو المكيفة، والإكثار من شرب المياه والسوائل حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

إجراءات لتأمين الطرق الدولية بجنوب سيناء

وأكدت المحافظة التنسيق مع رؤساء المدن وإدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة السير على الطرق الدولية، حفاظًا على سلامة المواطنين والمسافرين من وإلى المحافظة، مع تكثيف الحملات المرورية لمتابعة الالتزام بالسرعات المقررة والحد من الحوادث.

حالة البحر والملاحة البحرية في جنوب سيناء

وأشار مركز العمليات إلى أن حالة البحر تشهد اضطرابًا نسبيًا نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

ورغم ذلك، تستمر حركة الملاحة بالموانئ البحرية التابعة للمحافظة بشكل طبيعي، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة للأوضاع في مختلف المناطق الحيوية لرصد أي تداعيات محتملة للتغيرات الجوية.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجة حرارة عظمى بالمحافظة بلغت 37 درجة مئوية، فيما جاءت مدينة سانت كاترين الأقل حرارة بعظمى 28 درجة وصغرى 14 درجة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طور سيناء: العظمى 35 درجة – الصغرى 25 درجة.

رأس سدر: العظمى 38 درجة – الصغرى 25 درجة.

طابا: العظمى 30 درجة – الصغرى 21 درجة.

سانت كاترين: العظمى 28 درجة – الصغرى 14 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 37 درجة – الصغرى 28 درجة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة تطورات الأحوال الجوية أولًا بأول لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال فترة الموجة الحارة.