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النيران التهمته بالكامل.. تفحم تاكسي على كوبري النيل بالمنيا -صور

كتب : جمال محمد

04:57 م 04/06/2026
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شهد كوبري النيل بمدينة المنيا، اليوم الخميس، احتراق سيارة تاكسي بشكل مفاجىء، ورجحت المعاينات الأولية نشوب الحريق بسبب حرارة الجو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً باشتعال النيران في سيارة تاكسي أثناء سيرها على كوبري النيل بمدينة المنيا، ولم يتمكن الأهالي من إخماد الحريق.

تم الدفع بعربة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، بينما تحولت السيارة إلى رماد بعد أن تمكنت النيران منها بشكل كامل، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تم فتح الطريق مرة أخرى أمام المارة.

ولاقى الحادث تفاعل كبير بين المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمساعدة صاحب التاكسي والتبرع له في الأيام المقبلة إثر الأزمة التي أصابته.

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حريق المنيا النيل درجات الحرارة النيابة العامة

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