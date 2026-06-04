تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى 43 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 30 درجة مئوية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على مختلف أنحاء المحافظة، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع استمرار ارتفاع نسب الإحساس بحرارة الطقس نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصحت الجهات المختصة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة عند الخروج نهارًا.



وتعد محافظة الأقصر من أكثر المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نظرًا لطبيعتها الجغرافية وموقعها في جنوب البلاد، ما يجعلها تشهد موجات حر متكررة خلال هذه الفترة من العام.