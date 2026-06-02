تواصل مديرية أوقاف الشرقية تنفيذ فعاليات النشاط الصيفي للطفل بمسجد سيدي عمرو بن العاص بقرية ابن العاص، في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبمتابعة الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير مديرية أوقاف الشرقية، ضمن جهود الوزارة للعناية بالنشء وتنمية وعيهم الديني والوطني.

وشهدت الفعاليات إقبالًا من الأطفال على دروس تحفيظ القرآن الكريم، وتعلم أحكام التلاوة والتجويد، إلى جانب شرح وتفسير معاني الآيات القرآنية، وذلك تحت إشراف الشيخ أحمد محمد فودة، القائم على التحفيظ والتدريس بالكتاب وخطيب المسجد.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم حامد أن مديرية أوقاف الشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بأنشطة الطفل داخل المساجد، تنفيذًا لرسالة المسجد التربوية والدعوية، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة بضرورة تفعيل النشاط الصيفي في مختلف مساجد المحافظة.

هدف البرنامج الصيفي

وأوضح أن البرنامج الصيفي يستهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال خلال فترة الإجازة، بما يسهم في تنشئتهم تنشئة سليمة، وربطهم بالمساجد، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية لديهم، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والفكر المستنير في نفوسهم.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم وتربية النشء على المبادئ والقيم الدينية الصحيحة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته الوطنية والدينية.