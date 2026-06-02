حزب الله: لن نقبل وقفا جزئيًا لإطلاق النار مع إسرائيل

كتب : وكالات

09:09 م 02/06/2026

حزب الله

نقلت وكالة فرانس برس، عن القيادي في حزب الله محمود قماطي، أن الحزب لن يقبل وقف إطلاق نار جزئي" مع إسرائيل.

وقال محمود قماطي، إن الحزب لن يقبل وقفًا جزئيًا لإطلاق النار مع إسرائيل، رافضًا وقف الهجمات على شمال إسرائيل مقابل أن تتجنب إسرائيل استهداف الضواحي الجنوبية لبيروت.

وأضاف القيادي في حزب الله، أن إسرائيل يجب أن تعلم أن أي عدوان على الضواحي قد يؤدي إلى رد أعمق وأقوى من حزب الله.

ويأتي ذلك مع بدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ويشارك في المفاوضات عن الجانب اللبناني المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم، إلى جانب السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية، ضمن وفد يمثل المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية اللبنانية.

أما الجانب الإسرائيلي، فيمثله السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أميشاي ليفين، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.

