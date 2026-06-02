تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من قيادات الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في تقديم واجب العزاء في وفاة والد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر السفير صالح بن عيد الحصيني.

تقدم المعزين في العزاء كل من: الدكتور أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والدكتور أحمد الشرقاوي القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين، أبرزهم: المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والذين حرصوا على تقديم المواساة للسفير السعودي، مؤكدين على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

