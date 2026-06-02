تصوير- هاني رجب:

شارك جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في أداء واجب العزاء في وفاة والد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، السفير صالح بن عيد الحصيني، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت بالقاهرة.

شهدت مراسم العزاء حضور عدد من قيادات الأزهر الشريف والشخصيات العامة والدبلوماسيين، إذ حرص الحضور على تقديم واجب المواساة للسفير السعودي في وفاة والده، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وضم الحضور عددًا من قيادات الأزهر، من بينهم: الدكتور أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والدكتور أحمد الشرقاوي القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب شخصيات عامة بارزة شاركت في تقديم العزاء.

