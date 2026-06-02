قضت محكمة جنايات سوهاج، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في اتهامه بقتل شاب وسرقة دراجته النارية ومبلغ مالي وهاتفه المحمول بدائرة مركز ساقلتة، مع تحديد جلسة السادس من شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

جريمة بدافع السرقة

وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م. ص" تهمة قتل المجني عليه "ه. م" عمدًا، بعدما عقد العزم على الاستيلاء على دراجته النارية وما بحوزته من أموال ومتعلقات شخصية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل علاقة الصداقة والعمل التي جمعته بالمجني عليه، حيث استقل معه الدراجة النارية وأثناء سيرهما باغته وتعدى عليه باستخدام حبل لفه حول عنقه، ما أدى إلى وفاته.

إلقاء الجثمان وسرقة المتعلقات

وتبين من التحريات أن المتهم تخلص من المجني عليه بإلقائه في أحد المصارف المائية عقب ارتكاب الجريمة، ثم استولى على دراجته البخارية ومبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى هاتفه المحمول.

تحديد النطق جلسة الحكم

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم النهائي، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.